Ванакен: «Брюгге» слишком легко пропускал от «Бенфики»

Хавбек бельгийского «Брюгге» Ханс Ванакен высказался о крупном поражении от лиссабонской «Бенфики» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Португальцы разгромили соперника со счетом 5:1.

«Это поражение – серьезный удар по нашей команде. Мы были нацелены на то, чтобы оказать сопротивление, но не смогли проявить себя в атаке. «Брюгге» очень легко пропускал голы. Нам не хотелось так вылетать, эмоции переполняют… Но, несмотря на это, мы провели хороший сезон и дошли до исторической для «Брюгге» 1/8 финала», - цитирует полузащитника пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «Брюгге» уступил «Бенфике» по сумме двух матчей со счетом 1:7.