Миньоле высказался о поражении от «Бенфики» со счётом 1:5

Страж ворот «Брюгге» Симон Миньоле высказался о результате ответного поединка против лиссабонской «Бенфики» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась разгромным поражением бельгийского коллектива со счетом 1:5.

«Бенфика» заслуженно выиграла. Мы не смогли навязать сопернику борьбу. Пытались осложнить им жизнь, хотели заставить нервничать, но у нас ничего не получилось», - передает слова голкипера пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом матче лиссабонская команда тоже оказалась сильнее «Брюгге», победив со счетом 2:0. «Бенфика» уверенно выиграла по сумме двух матчей и пробилась в четвертьфинальную стадию турнира.