Пиоли оценил готовность Жиру к матчу с «Тоттенхэмом»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли высказался о готовности Оливье Жиру и Браима Диаса к предстоящему ответному поединку против лондонского «Тоттенхэма» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Все футболисты команды в полном порядке, включая Оливье и Браима. У «Милана» в распоряжении 24 футболиста, каждый из них появиться на поле. Окончательный выбор будет сделан перед матчем», - передает слова специалиста Calciomercato.

Поединок «Тоттенхэма» против «Милана» состоится в среду, 8 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. В первом матче, состоявшемся в Милане, «россонери» отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0.