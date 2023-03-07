Фелиш рассказал о настрое «Челси» на матч с «Боруссией»

Нападающий лондонского «Челси» Жоау Фелиш пообщался с представителями СМИ в преддверии ответного матча против дортмундской «Боруссии» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре «пенсионеры» уступили со счетом 0:1.

«Челси» должен получить удовольствие от матча и одержать победу. Команда уверена в своих силах. Мы сосредоточены на своей цели. Если все сделаем правильно, то выиграем этот матч.

Я здесь для того, чтобы помогать клубу побеждать. Буду сражаться вместе с одноклубниками», - цитирует Фелиша пресс-служба УЕФА.

Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 7 марта и начнется в 23:00 по мск.