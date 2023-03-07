В «Боруссии» рассказали, в чём причина кризиса «Челси»

Рулевой дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о предстоящем ответном матче против лондонского «Челси» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Форма команд определенно сыграет роль в этой встрече. Это игры навылет, и у нас есть небольшое преимущество над соперником. Мы хорошо изучили «Челси», знаем все их сильные стороны. Лондонцы были очень активны на трансферном рынке, но пока не успели интегрировать всех новичков. У «Боруссии» есть хороший шансы попасть в число восьми лучших команд Европы», - цитирует Терзича Hellweger Anzeiger.

Матч состоится на «Стэмфорд Бридж» сегодня, 7 марта, начало – 22:00 мск.