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Лига чемпионов

​Как выглядит мяч финала Лиги чемпионов фото

06 Марта 2023 • 14:35 Комментировать

Пресс-служба УЕФА показала дизайн мяча, который будет использоваться на финале Лиги чемпионов в этом сезоне. Мяч, созданный компанией Adidas, выглядит ярко и привлекательно. Оценить его можно на фото ниже.

 

Финал Лиги чемпионов сезона 2022/2023 пройдёт в Стамбуле. Битва за трофей состоится в субботу, 10 июня.

Отметим, что действующим обладателем кубка европейских чемпионов является «Реал». В финале прошлого года мадридцы обыграли «Ливерпуль» в Париже с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал Винисиус Жуниор.

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