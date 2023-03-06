Пресс-служба УЕФА показала дизайн мяча, который будет использоваться на финале Лиги чемпионов в этом сезоне. Мяч, созданный компанией Adidas, выглядит ярко и привлекательно. Оценить его можно на фото ниже.

Финал Лиги чемпионов сезона 2022/2023 пройдёт в Стамбуле. Битва за трофей состоится в субботу, 10 июня.

Отметим, что действующим обладателем кубка европейских чемпионов является «Реал». В финале прошлого года мадридцы обыграли «Ливерпуль» в Париже с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал Винисиус Жуниор.