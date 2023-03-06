Мбаппе обещает сделать хет-трик в матче с «Баварией»

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе пообщался с журналистами в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

«Берегу ли я голы под номерами 202, 203 и 204 для Мюнхена? Я вам скажу, что даже больше. «ПСЖ» отправится в Германию только с одной целью – пройти в следующий этап. Команда полна решимости и настроена только на победу», - заявил 24-летний бомбардир в эфире Canal+.

Напомним, что в первом матче, состоявшемся в Париже, подопечные Кристифа Галтье уступили команде Юлиана Нагельсманна со счетом 0:1. Ответный поединок состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене 8 марта.