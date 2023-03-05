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Лига чемпионов

Тренер «ПСЖ» Галтье высказался о матче с «Баварией»

05 Марта 2023 • 11:39 Комментировать

Наставник французского «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о предстоящем ответном поединке против мюнхенской «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов. В первом матче парижане проиграли на своем поле со счетом 0:1.

«В Мюнхене у нас не будет ни минуты на то, чтобы перевести дух. Нужно будет играть в полную силу на протяжении всего матча. Расслабленности на таком уровне не простят. Собираемся сыграть с огромным желанием и решимостью. Так и нужно действовать в больших играх», - передает слова тренера RMC Sport.

Матч состоится в Мюнхене в среду, 8 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Кристоф Галтье
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