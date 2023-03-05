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Лига чемпионов

Мбаппе назвал цель «ПСЖ» в матче с «Баварией»

05 Марта 2023 • 08:46 Комментировать

Звездный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о предстоящем ответном поединке против мюнхенской «Баварии» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Первая встреча завершилась поражением парижан со счетом 0:1.

«Мы отправимся в Мюнхен с единственной целью – победить и выйти в следующий этап Лиги чемпионов. Команда вернула себе уверенность и настроена максимально решительно», - передает слова 24-летнего форварда RMC Sport.

Ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится в Германии в среду, 8 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Победитель противостояния выйдет в ¼ финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Килиан Мбаппе
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