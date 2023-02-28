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​Далич бойкотировал голосование The Best – хорват обвинил ФИФА в неуважении

28 Февраля 2023 • 14:00 Комментировать (1)

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич проигнорировал голосование The Best. На сайте Хорватского футбольного союза было опубликовало заявление Далича с пояснениями.

«Твёрдо убеждён, что мы заслуживали большего уважения со стороны ФИФА. Мы единственная сборная, попавшая в четвёрку сильнейших и в Лиге наций, и на чемпионате мира. Мы завоевали две медали на двух последних мундиалях. В этом году мы обыграли Францию в Париже и Данию в Копенгагене, мы выбили Бразилию и Бельгию на чемпионате мира. Мы проиграли всего 2 из 23 матчей после Евро-2020», - рассказал Далич.

Учитывая результаты, Златко Далич недоволен, что в список из 14 номинантов на приз лучшему игроку по версии ФИФА попал только один хорват – Лука Модрич. Далич также удивлён тем, что в списках он не увидел Матео Ковачича и Йошко Гвардиола. Кроме того, тренер сборной Хорватии не понимает, как после успешного чемпионата мира в шорт-лист лучших вратарей не попал Доминик Ливакович.

Далич также дал понять, что ожидал увидеть себя в номинации на приз лучшему тренеру. При этом хорват отметил, что он уважает остальных тренеров.

«При всём уважении к тренеру сборной Марокко, мы с ними сыграли вничью в группе, а потом обыграли в матче за бронзу», - сказал Далич.  

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Сборная Хорватии Златко Далич
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Комментарии (1)
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Alex1972
28 Февраля 2023 в 14:33
Нескромно...
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