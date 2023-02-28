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​Роналду не стал голосовать за лучшего игрока ФИФА – приз выиграл Месси

28 Февраля 2023 • 11:23 Комментировать (1)

Лионель Месси стал победителем премии The Best – звёздного аргентинца признали лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА. Месси стал победителем опроса, проводимого среди капитанов и главных тренеров национальных сборных. В опросе должен был принять участие Криштиану Роналду, который носит капитанскую повязку в сборной Португалии. Впрочем, 38-летний форвард голосовать не стал. В ФИФА подтвердили, что вместо Роналду голоса от капитана португальской национальной команды отдавал другой опытный игрок – защитник Пепе.

Напомним, что Криштиану Роналду в конце прошлого года подписал контракт с «Аль-Насром». Он рассчитан до средины 2025 года.

В декабре Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Португалии
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Комментарии (1)
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Alex1972
28 Февраля 2023 в 12:10
Так он постоянно швыряет повязки... Какой нафиг он капитан?... Он уже рядовой пустыни... Сам виноват... Не я точно... А-ха-ха-ха...🐫🐫🐫..
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