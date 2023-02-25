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Лига чемпионов

Моуринью: «Интер» и «Милан» одной ногой уже в четвертьфинале»

25 Февраля 2023 • 10:53 Комментировать

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью уверен в том, что в четвертьфинале Лиги чемпионов будут итальянские клубы - и, скорее всего, не один. Сейчас в самом престижном клубном турнире Европы продолжают свои выступления «Наполи», «Интер» и «Милан» - и все они выиграли свои первые матчи у оппонентов по этой стадии турнира. Моуринью считает подобные результаты серьезной заявкой на общий успех.

- «Интер» и «Милан» уже одной ногой в четвертьфинале. «Наполи» там уже одной ногой и плюс еще половина второй ноги, - так описал ситуацию португальский специалист, слова которого цитирует pianetamilan.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Жозе Моуринью Наполи
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