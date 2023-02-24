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Лига чемпионов

​Гол ди Лоренцо с паса пяткой от Кварацхелии признали лучшим на неделе Лиги чемпионов

24 Февраля 2023 • 14:41 Комментировать
Айнтрахт Фр
0:2
Наполи
окончен

На официальном сайте УЕФА была размещена информация о лучшем голе Лиги чемпионов на текущей неделе. Лучшим был признан гол футболиста «Наполи» Джованни ди Лоренцо.

В гостевой игре против немецкого «Айнтрахта» Джованни ди Лоренцо нанёс точный удар левой ногой со средней дистанции после эффектной передачи пяткой от Хвичи Кварацхелии.

Напомним, что «Наполи» обыграл «Айнтрахт» на выезде со счётом 2:0. Спустя три недели команды проведут ответный матч в Италии.

Отметим, что «Наполи» уверенно лидирует в чемпионате Италии с отрывом в 15 очков от ближайшего преследователя. Неаполитанцы могут выиграть скудетто впервые с 1990 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия Джованни Ди Лоренцо
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