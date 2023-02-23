Онана - лучший по сейвам в текущем сезоне Лиги чемпионов

Миланский «Интер» удачно начал свои выступления в плей-офф Лиги чемпионов, в первом матче итальянская команда дожала гостей из «Порту», незадолго до конца игры оставшихся в меньшинстве.

Тем не менее, у португальской команды также были возможности забить, но в воротах миланского клуба очень удачно действовал голкипер Андре Онана, который спас свою команду не менее четырех раз.

В общей сложности у него уже тридцать три отраженных удара в створ ворот в текущем сезоне самого престижного клубного турнира европейского футбола.

Также Онана провел четыре матча насухо - но в этом плане тем же самым может похвастать Симон Миньоле из «Брюгге».