Моратти: «Наполи» может выиграть Лигу чемпионов»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти высказался о силе «Наполи».

Команда Лучано Спаллетти, уверенно лидирующая в Серии А, обыграла «Айнтрахт» на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).

«Наполи» провёл выдающийся матч. Спаллетти – отличный тренер, и успехи его команды уже никого не удивляют даже в Европе. Я бы предпочёл, чтобы Кварацхелия и Осимхен выступали в «Интере» – они очень хороши. Думаю, «Наполи» входит в число команд, которые могут выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, несмотря на высочайший уровень конкуренции», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Моратти.