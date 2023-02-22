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Лига чемпионов

Газзаев: «Реал» в очередной раз подтвердил своё величие»

22 Февраля 2023 • 14:13 Комментировать

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев в беседе с корреспондентом издания «Спорт-экспресс» высказался о победе мадридского «Реала» над «Ливерпулем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Реал» показал мастерство и характер, в очередной раз, подтвердив величие своего клуба. Это профессионализм. «Реал» на протяжении всей своей истории находится в элите футбола», - поделился своим мнением Газзаев.

Напомним, что «Реал» пропустил два быстрых гола, но затем смог перевернуть игру в свою сторону и победить со счетом 5:2. Ответная встреча состоится в Мадриде 15 марта. Начало запланировано в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Валерий Газзаев
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