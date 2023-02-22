«Реал» потерял Алабу

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба получил повреждение по ходу поединка против «Ливерпуля» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Австрийский футболист был вынужден покинуть поле в середине первого тайма. Вместо него остаток матча провел Начо.

Диагноз игрока пока неизвестен. Ожидается, что в скором времени Давид пройдет медицинское обследование, после которого станут известны сроки его восстановления.

Матч на «Энфилде» завершился волевой победой «Реала» со счетом 5:2. По ходе встречи мадридцы уступали 0:2.

В нынешнем сезоне Алаба принял участие в 19 матчах чемпионата Испании, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.