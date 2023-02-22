Назван лучший игрок матча «Айнтрахт» - «Наполи»

Мексиканский форвард Ирвинг Лосано, выступающий за «Наполи», признан лучшим футболистом прошедшего поединка против франкфуртского «Айнтрахта» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. В этом матче он отметился результативной передачей.

«Ключевыми факторами были его скорость и агрессивные действия без мяча», - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Первый матч завершился победой «Наполи» со счетом 2:0. Ответный поединок между командами состоится в Неаполе 15 марта на арене «Диего Армандо Марадоны». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.