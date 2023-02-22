Нападающий «Айнтрахта»: «Нам противостояла одна из лучших команд Европы»

Форвард франкфуртского «Айнтрахта» Йеспер Линнстрем высказался о поражении от «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Немецкий клуб на своем поле уступил со счетом 0:2.

«Хочу принести извинения нашим болельщикам. Мы не смогли лучше выступить в этом матче. Было очень сложно. Нам противостояла одна из лучших команд Европы. Они уверены в своих силах и практически не проигрывают», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок между командами состоится в Неаполе 15 марта на стадионе «Диего Армандо Марадоны». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.