Тренер «Айнтрахта»: «Счёт 0:2 - не такой уж плохой результат»

Наставник франкфуртского «Айнтрахта» Оливер Гласнер высказался о домашнем поражении от «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб уступил на своем поле со счетом 0:2.

«Соперник отлично провел полчаса, за которые выжал максимум. Мы же допустили много ошибок в этот временной отрезок. Затем нам стало тяжело противостоять им из-за удаления. При таких обстоятельствах счет 0:2 - не такой уж плохой результат. У нас еще есть шансы пройти дальше. Шансы невелики, но они есть», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Ответная игра состоится в Неаполе 15 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.