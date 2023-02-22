Куртуа высказался о болельщиках «Ливерпуля»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа пообщался с журналистами после гостевой победы над «Ливерпулем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Королевский» клуб выиграл на выезде со счетом 5:2.

«Я впервые играл на «Энфилде». То, как местные болельщики аплодировали Модричу и Бензема, лишь доказывает, что эти люди умеют ценить парней, которые являются великими футболистами», - передает слова бельгийского вратаря пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 15 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.