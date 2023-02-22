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Лига чемпионов

Защитник «Айнтрахта»: «Это был не наш вечер»

22 Февраля 2023 • 09:00 Комментировать

Защитник Аурелио Бута, выступающий за франкфуртский «Айнтрахт», пообщался с представителями СМИ после первого матча против «Наполи» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы отлично начали, но это был не наш вечер. Команда старалась, делала все возможное, однако этого было недостаточно. Приложим все силы, чтобы победить на выезде. Будем много работать, чтобы добиться хорошего результата», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Первый матч завершился поражением «Айнтрахта» со счетом 0:2. Ответная встреча состоится в Неаполе 15 марта. Начало – 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Наполи Аурелио Бута
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