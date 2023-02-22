Игрок «Айнтрахта»: «Мы не раз доказывали, что хорошо действуем на выезде»

Защитник франкфуртского «Айнтрахта» Филипп Макс высказался о поражении от «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб потерпел поражение со счетом 0:2.

«Нам было тяжело начинать атакующие действия, соперник хорошо действовал при отборе мяча. Однако наша команда уже не раз показывала, как хорошо может играть на выезде. «Айнтрахт» поедет в Неаполь с большой группой поддержки», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок противостояния «Наполи» и «Айнтрахта» состоится 15 марта в городе Неаполь. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.