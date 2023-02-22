Камавинга отреагировал на победу «Реала» в Ливерпуле

Французский полузащитник Эдуардо Камавинга, выступающий за мадридский «Реал», высказался о крупной победе над «Ливерпулем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Очень доволен таким результатом. Однако впереди еще один матч», - гласит сообщение французского футболиста в социальных сетях.

Напомним, что подопечные Карло Анчелотти выиграли на «Энфилде» со счетом 5:2, хотя к 14-й минуте уступали 0:2.

Ответный поединок противостояния пройдет в столице Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 15 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.