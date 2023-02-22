Анчелотти назвал самого опасного футболиста мира

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре бразильского нападающего Винисиуса Жуниора в первом матче с «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Южноамериканец забил два гола и сделал ассист.

«По моему мнению, Жуниор – самый опасный футболист мира. Винисиус тот игрок, который решает судьбу матчей», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба УЕФА.

«Реал» уступал на «Энфилде» со счетом 0:2 к 14-й минуте, но смог перевернуть ход встречи и победить 5:2.

Ответная встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 15 марта. Старт матча запланирован на 23:00 мск.