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Лига чемпионов

Гвардиола оценил уровень Нкунку

22 Февраля 2023 • 08:23 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об уровне полузащитника «РБ Лейпцига» Кристофера Нкунку в преддверии поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нкунку – игрок мирового уровня? Конечно. Надеюсь, Кристофер сможет восстановиться после травмы. Жаль, что он пропустил чемпионат мира. В прошлом сезоне он очень хорошо себя проявил. Рассчитываю на его участие в ответной встрече. Мне нравится играть против лучших», - передает слова испанского специалиста Manchester Evening News.

Нкунку травмировался в расположении сборной Франции в преддверии старта ЧМ-2022.

Матч «РБ Лейпциг» - «Манчестер Сити» состоится сегодня, 22 февраля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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