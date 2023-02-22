Гуллит: «Лига чемпионов - сложный турнир для итальянских клубов»

Бывший футболист «Милана» и «Сампдории», Рууд Гуллит, считает, что Лига чемпионов - сложный турнир для итальянских клубов. Он воздерживается от прогнозов касательно того, как выступят итальянские клубы, хотя и «Милан», и «Наполи» выиграли свои первые матчи.

- Трудно сказать. В мои времена все лучшие игроки были в Италии, сейчас они или в Испании, или в Англии. Лига чемпионов - сложный турнир для итальянских клубов. Пока все шло хорошо, потому что они показывали красивый футбол, но в плей-офф нужен стержень, чтобы пройти дальше, нужны особые игроки, самые лучшие, - цитирует слова Гуллита pianetamilan.it.