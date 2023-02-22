Мерет: «Айнтрахт» не хотел позволять нам играть»

Итальянский «Наполи» подтвердил статус потенциального фаворита Лиги чемпионов, выиграв в гостевом матче у немецкого «Айнтрахта» со счетом 2:0. Итоги игры прокомментировал голкипер клуба Алекс Мерет, который посетовал на то, что поначалу немецкий клуб пытался не позволить сыграть в нормальный футбол.

- Прекрасное выступление, мы сыграли в свой футбол, хотя поначалу они не хотели нам позволять этого и старались закрыть пространство для нас. Но мы смогли навязать свою игру, владели мячом, и теперь идем дальше с большой уверенностью в своих силах, - цитирует слова Мерета calcionapoli1926.it.