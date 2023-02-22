Зелиньски: «Уверен, что пройдём дальше»

Итальянский «Наполи» подтвердил статус потенциального фаворита Лиги чемпионов, выиграв в гостевом матче у немецкого «Айнтрахта» со счетом 2:0. Итоги игры прокомментировал польский полузащитник неаполитанской команды, Петр Зелиньский уверен в том, что два забитых мяча обеспечат его команде место в четвертьфинале самого престижного турнира в клубном футболе Европы.

- Мы сыграли в наш футбол, а «Айнтрахт» предоставил очень много свободного пространства. После получаса игры у нас получилось его использовать. Уверен, что и в ответном матче мы сыграем должным образом и пройдем дальше, - цитирует слова игрока calcionapoli1926.it.