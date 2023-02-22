Лосано: «Мы хорошо поработали»

Итальянский «Наполи» подтвердил статус потенциального фаворита Лиги чемпионов, выиграв в гостевом матче у немецкого «Айнтрахта» со счетом 2:0. Итоги игры прокомментировал мексиканский полузащитник неаполитанской команды, Ирвинг Лосано считает, что его соотечественники проделали хорошую работу.

- Мы хорошо поработали против сильного соперника. Это был один из самых важных для меня матчей в составе «Наполи», и я хочу продолжать усердно работать. Куда мы можем дойти в Лиге чемпионов? Я не думаю об этом, думаю просто о работе, день за днем. В конце концов, впереди еще 90 минут ответного матча, - цитирует слова Лосано calcionapoli1926.it.