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Лига чемпионов

Лосано: «Мы хорошо поработали»

22 Февраля 2023 • 04:40 Комментировать
Айнтрахт Фр
0:2
Наполи
окончен

Итальянский «Наполи» подтвердил статус потенциального фаворита Лиги чемпионов, выиграв в гостевом матче у немецкого «Айнтрахта» со счетом 2:0. Итоги игры прокомментировал мексиканский полузащитник неаполитанской команды, Ирвинг Лосано считает, что его соотечественники проделали хорошую работу.

- Мы хорошо поработали против сильного соперника. Это был один из самых важных для меня матчей в составе «Наполи», и я хочу продолжать усердно работать. Куда мы можем дойти в Лиге чемпионов? Я не думаю об этом, думаю просто о работе, день за днем. В конце концов, впереди еще 90 минут ответного матча, - цитирует слова Лосано calcionapoli1926.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Ирвинг Лосано
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