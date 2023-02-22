Спаллетти: «Очень доволен выступлением команды»

Итальянский «Наполи» подтвердил статус потенциального фаворита Лиги чемпионов, выиграв в гостевом матче у немецкого «Айнтрахта» со счетом 2:0. Наставник неаполитанцев, хорошо знакомый российской публике Лучано Спаллетти, прокомментировал итоги игры. Он доволен выступлением своих подопечных, которые создали хороший задел перед ответным матчем.

- Я очень доволен выступлением, матч прошел так, как мы хотели, тут ничего не скажешь более. Но я считаю, что шансы по-прежнему остаются 50 на 50, ответный матч все покажет. Надо быть скромными, - цитирует слова Спаллетти клубный сайт calcionapoli1926.it.