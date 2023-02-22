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Лига чемпионов

Кварацхелия не забил пенальти, но «Наполи» всё равно уверенно обыграл «Айнтрахт»

22 Февраля 2023 • 00:53 Комментировать
Айнтрахт Фр
0:2
Наполи
окончен

«Наполи» уже почти в четвертьфинале Лиги чемпионов. Неаполитанцы довольно уверенно обыграли «Айнтрахт» несмотря даже на незабитый пенальти в исполнении Кварацхелии.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр0:2Наполи
  40'Осимхен Виктор (0:1)
  65'Ди Лоренцо Джованни (0:2)
Трапп КевинТутаЯкич КристиянН'Дика ЭванБута 69' (Борре Рафаэль ( 69') Макс Филипп 90' (Ленц Кристофер ( 90') Камада ДаитиСоу ДжибрилЛиндстрём Йеспер 69' (Кнауфф Ансгар ( 69') Гётце Марио  60' 81' (Алиду Фариде ( 81') Коло-Муани Рандаль  58'
Запасные: Рамай ДиантРоде СебастьянАларио ЛукасЧендлер ТимотиТуре АльмамиХасебе МакотоСмолчич Хрвое
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирМин-Чжэ Ким  38'Оливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-Франк 80' (Н'Домбеле Тангай ( 80') Лоботка СтаниславЗелиньски ПётрЛосано Ирвинг 80' (Элмас Эльиф ( 80'  83') Осимхен Виктор 84' (Симеоне Джованни ( 84') Кварацхелия Хвича 84' (Политано Маттео ( 84')
Запасные: Руй МариуГаэтано ДжанлукаБерешиньски БартошГоллини ПьерлуиджиИдасяк ГубертЖуан ЖезусЭстигор Лео
21 февраля. Стадион "Дойче банк Парк".

Во вторник продолжилась стадия 1/8 Лиги чемпионов. В Франкфурте действующий победитель Лиги Европы «Айнтрахт» принимал лидера итальянской Серии А «Наполи». Фаворит матча выглядел очевидным – слишком ярко в последнее время выглядят неаполитанцы, некоторые их даже причисляют к теневым фаворитам главного еврокубка. Тем не менее, дома «Айнтрахт» точно готов был дать бой.

В дебюте матча «Айнтрахт» довольно низко сел в оборону, правда, сразу постарался провести несколько контратак. Неаполитанцы же владели преимуществом, но долго опасных моментов не было. Лишь на двадцатой минуте Кварацхелия мощно пробил с линии штрафной под перекладину, но Трапп выручил свою команду. «Наполи» продолжал давить, но опасных моментов не возникало. За десять минут до конца первого тайма итальянцы получили отличный шанс, чтобы открыт счёт. Бута в своей штрафной сбил Осимхена, и судья назначил пенальти. Однако удар Кварацхелии с одиннадцати метров Трапп вновь парировал.

Тем не менее, почти тут же неаполитанцы своего добились. «Айнтрахт» потерял мяч, «Наполи» провёл быструю атаку, и после прострела Лосано с правого фланга Осимхен с близкого расстояния переиграл Траппа. Тут же нигериец отличился ещё раз, но на этот раз из офсайда. В ответ хозяева постарались провести позиционную атаку, но ничего из этого не вышло, и на перерыв гости ушли, ведя в счёте.

В начале второго тайма «Наполи» продолжал выглядеть лучше. Итальянцы могли быстро удвоить преимущество, когда Якич потерял мяч на своей половине, и Кварацхелия вышел один на один с Траппом, но вновь не смог его переиграть. Буквально тут же Коло-Муани наступил на ногу Замбо-Ангисса, и судья посчитал, что этот фол был на красную карточку. Таким образом, по истечении часа игры хозяева ещё и остались в меньшинстве.

Довольно быстро «Наполи» воспользовался численным преимуществом. Кварахцелия получил мяч в штрафной, пяткой покатил его назад на ди Лоренцо, который с шестнадцати метров чётко уложил мяч в дальний нижний угол. Вскоре Замбо-Ангисса упал на левом углу вратарской, но он изловчился пробить, но чуть не попал.

В оставшееся время «Наполи» спокойно вёл матч к победе, не желая раскрываться и рисковать. «Айнтрахт» в свою очередь вообще ничего не мог придумать, толком не беспокоя Мерета. Франкфуртцы вообще, казалось, боялись пропустить и третий мяч, который бы окончательно убил интригу в этом противостоянии. Счёт в любом случае больше не изменился, и неаполитанцы получили солидное преимущество в этом противостоянии.

Ответный матч пройдёт лишь 15 марта в Италии. Пока же «Айнтрахт» готовится к матчу против другого участника плей-офф Лиги чемпионов «Лейпцига». «Наполи» же в ближайшем туре отправится в гости к «Эмполи».

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Наполи
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