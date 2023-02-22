«Айнтрахт» - «Наполи»: Коло-Муани был удалён с поля, гости удвоили преимущество

Главная звезда франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани был удалён с поля в домашнем матче в рамках Лиги чемпионов против «Наполи». Схлопотал удаление француз за грубую игру – он наступил на ногу полузащитнику неаполитанцев Андре-Франку Замбо-Ангисса.

Матч немецкого клуба с лидером Серии А, на табло – уверенное преимущество гостей из Неаполя. Голами в составе неаполитанцев отметились Виктор Осимхен и Джованни ди Лоренцо. Близок к голу был и Хвича Кварацхелия, однако он в конце первого тайма не реализовал 11-метровый удар – надёжно на ленточке сыграл Кевин Трапп.