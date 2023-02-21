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Лига чемпионов

Кварацхелия не реализовал пенальти в ворота «Айнтрахта»

21 Февраля 2023 • 23:47 Комментировать
Айнтрахт Фр
0:1
Наполи
1 25.00 X 5.50 2 1.20
2-й тайм

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия неудачно исполнил 11-метровый удар в вечернем матче плей-офф Лиги чемпионов против франкфуртского «Айнтрахта». «Адзурри» получили право на пенальти после фола в штрафной на Викторе Осимхене, Кварацхелия подошёл к мячу и пробил в левый угол ворот, но Кевин Трапп в воротах сыграл надёжно и парировал удар.

Однако неаполитанцы даже не думали сдаваться и смогли открыть счёт спустя три минуты после неудачно исполненного пенальти – отличился неудержимый Виктор Осимхен.

К концу первого тайма счёт в игре неизменен – 1:0, не упустите моменты противостояния итальянского и немецкого клубов в трансляции от Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Наполи Хвича Кварацхелия
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АЙНТРАХТ ФР НАПОЛИ
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