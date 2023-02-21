Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Спортивный директор «Наполи»: «Не считаю нас фаворитами в противостоянии с «Айнтрахтом»

21 Февраля 2023 • 22:56 Комментировать
Айнтрахт Фр
0:1
Наполи
1 14.00 X 4.80 2 1.30
перерыв

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли высказался перед началом поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против франкфуртского «Айнтрахта».

Именно неаполитанцы считаются фаворитами двухматчевой дуэли, однако Джунтоли не разделяет такую точку зрения: «Некоторые из наших игроков не имеют опыта в Лиге чемпионов, и мы понимаем, что могут возникнуть трудности, но в то же время уверены в своих силах. Не думаю, что нас уместно называть фаворитами, поскольку нам противостоит очень сильный соперник. Мы готовимся к равной битве, но верим в успех», – заявил в интервью Sky спортивный директор.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Наполи Кристиано Джунтоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЙНТРАХТ ФР НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
49 мин
Ливерпуль Ливерпуль
Реал Мадрид Реал Мадрид
2
2
2.11 3.65 3.40
Видео
Перерыв
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Наполи Наполи
0
1
3.00 3.45 2.39
Видео
22.02.23 в 23:00
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.60 4.10 1.72
Видео
22.02.23 в 23:00
Интер Милан Интер Милан
Порту Порту
2.05 3.50 3.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Февраля
23:47 · Лига чемпионов
Кварацхелия не реализовал пенальти в ворота «Айнтрахта»
23:46 · Лига чемпионов
Винисиус – второй самый молодой игрок, забивший за «Реал» в трёх матчах Лиги чемпионов кряду
23:39 · Лига чемпионов
Салах повторил рекорд Дрогба в Лиге чемпионов
23:37 · Лига чемпионов
Нуньес забил самый быстрый гол «Ливерпуля» в Лиге чемпионов на «Энфилде»
23:24 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Наполи» ответил на вопрос о трансферной стоимости Кварацхелии
23:19 · Лига чемпионов
Нуньес поразил ворота «Реала» пяткой
23:16 · Лига чемпионов
Анчелотти – самый неудобный соперник для Клоппа в Лиге чемпионов
22:56 · Лига чемпионов
Спортивный директор «Наполи»: «Не считаю нас фаворитами в противостоянии с «Айнтрахтом»
22:47 · Лига чемпионов
Наставник «Порту» Консейсау оценил силу «Интера»
22:30 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 7
22:30 · Лига чемпионов
«Айнтрахт» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
22:29 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Ливерпуль» – один из самых трудных соперников»
22:17 · Лига чемпионов
Байчетич – самый молодой игрок, выходящий в старте «Ливерпуля» на матч ЛЧ
22:10 · Лига чемпионов
Гвардиола объяснил отсутствие де Брёйне и Лапорта в заявке на матч Лиги чемпионов
22:10 · Лига чемпионов
Кварацхелия – в старте «Наполи» на матч Лиги чемпионов против «Айнтрахта»
Все новости
Рекомендуем