Спортивный директор «Наполи»: «Не считаю нас фаворитами в противостоянии с «Айнтрахтом»

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли высказался перед началом поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против франкфуртского «Айнтрахта».

Именно неаполитанцы считаются фаворитами двухматчевой дуэли, однако Джунтоли не разделяет такую точку зрения: «Некоторые из наших игроков не имеют опыта в Лиге чемпионов, и мы понимаем, что могут возникнуть трудности, но в то же время уверены в своих силах. Не думаю, что нас уместно называть фаворитами, поскольку нам противостоит очень сильный соперник. Мы готовимся к равной битве, но верим в успех», – заявил в интервью Sky спортивный директор.