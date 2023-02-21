Кварацхелия – в старте «Наполи» на матч Лиги чемпионов против «Айнтрахта»

Грузинский вингер «Наполи», один из лучших игроков Серии А в текущем сезоне Хвича Кварацхелия – в стартовом составе «адзурри» на матч против франкфуртского «Айнтрахта». Первый поединок команд в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в 23:00, время московское, предлагаем ознакомиться с составами играющих команд.

«Айнтрахт»: Трапп, Тута, Якич, Н'Дика, Макс, Соу, Камада, Бута, Гётце, Коло-Муани, Линдстрём;

«Наполи»: Мерет, ди Лоренцо, Ррахмани, Мин-Чжэ, Оливера, Зелиньски, Лоботка, Замбо-Ангисса, Лосано, Осимхен, Кварацхелия;

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