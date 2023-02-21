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Лига чемпионов

Спаллетти: «Айнтрахт» — сильная команда с быстрыми игроками»

21 Февраля 2023 • 13:50 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Наполи
1 3.50 X 3.45 2 2.20
Через 8 ч. 26 мин.

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Айнтрахта».

Наставник неаполитанцев отметил силу соперника, который обладает в своём составе скоростными футболистами, способными охватывать всё пространство на футбольном поле. Кроме того, Спаллетти подчеркнул, что «Айнтрахт» имеет большой опыт выступлений в играх плей-офф.

«Мы должны подходить к каждой игре, будто она решающая. Для меня Лига чемпионов остаётся праздником. Мы хотим иметь возможность наслаждаться каждым мгновением и постараемся продолжить это путешествие», — цитирует Спаллетти Football Italia.

Матч «Айнтрахт» — «Наполи» состоится сегодня, 21 февраля. Начало — в 23:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Айнтрахт Франкфурт Наполи
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АЙНТРАХТ ФР НАПОЛИ
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