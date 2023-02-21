Спаллетти: «Айнтрахт» — сильная команда с быстрыми игроками»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Айнтрахта».

Наставник неаполитанцев отметил силу соперника, который обладает в своём составе скоростными футболистами, способными охватывать всё пространство на футбольном поле. Кроме того, Спаллетти подчеркнул, что «Айнтрахт» имеет большой опыт выступлений в играх плей-офф.

«Мы должны подходить к каждой игре, будто она решающая. Для меня Лига чемпионов остаётся праздником. Мы хотим иметь возможность наслаждаться каждым мгновением и постараемся продолжить это путешествие», — цитирует Спаллетти Football Italia.

Матч «Айнтрахт» — «Наполи» состоится сегодня, 21 февраля. Начало — в 23:00 по московскому времени.