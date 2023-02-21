Анчелотти оценил шансы «Реала» выиграть Лигу чемпионов

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как оценивает шансы своей команды на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Каковы шансы «Реала» выиграть Лигу чемпионов? Думаю, сейчас у нас больше возможностей, чем было раньше. В этом году шансы команды победить выше, чем в прошлом сезоне», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба «королевского» клуба.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский гранд встретится с «Ливерпулем». Первый матч состоится на стадионе «Энфилд» сегодня, 21 февраля. Ответный поединок пройдет на в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» 15 марта.