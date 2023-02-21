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Лига чемпионов

Кассано назвал фаворита в паре «Интер» - «Порту»

21 Февраля 2023 • 08:56 Комментировать

Экс-нападающий мадридского «Реала» Антонио Кассано оценил расклад сил в противостоянии миланского «Интера» и «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Порту» один из самых опасных соперников на данном этапе. Я считаю португальцев фаворитами в противостоянии с «Интером». Предстоящие матчи будут очень тяжелыми для «нерадзурри». Но буду надеяться, что ошибусь, как в большинстве своих прогнозов», - передает слова Антонио FC Inter News.

Первый поединок состоится в Милане в среду, 22 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 14 марта в Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Порту Антонио Кассано
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