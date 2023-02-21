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Лига чемпионов

Анчелотти рассказал, что думает о Клоппе

21 Февраля 2023 • 08:37 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поведал об отношениях с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

«У нас отличные отношения с Юргеном. Мы вместе провели полтора года в Ливерпуле во время пандемии коронавируса. Много переписывались и обменивались подарками. Клопп – очень приятный человек», - приводятся слова итальянского тренера на страницах сайта журналиста Джанлуки ди Марцио.

Напомним, что «Реал» и «Ливерпуль» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый поединок состоится сегодня, 21 февраля, на стадионе «Энфилд» в Англии. Ответная встреча пройдет 15 марта в столице Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Карло Анчелотти Юрген Клопп
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