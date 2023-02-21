Анчелотти рассказал, что думает о Клоппе

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поведал об отношениях с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

«У нас отличные отношения с Юргеном. Мы вместе провели полтора года в Ливерпуле во время пандемии коронавируса. Много переписывались и обменивались подарками. Клопп – очень приятный человек», - приводятся слова итальянского тренера на страницах сайта журналиста Джанлуки ди Марцио.

Напомним, что «Реал» и «Ливерпуль» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый поединок состоится сегодня, 21 февраля, на стадионе «Энфилд» в Англии. Ответная встреча пройдет 15 марта в столице Испании.