Гуллит также считает «Наполи» фаворитом Лиги чемпионов

Мы уже сообщали о том, что испанский специалист Рафэль Бенитес, в прошлом тренировавший «Наполи», считает клуб фаворитом текущего розыгрыша Лиги чемпионов - по его мнению, «Наполи» может выиграть трофей.

Схожего мнения придерживается легендарный Рууд Гуллит, бывший игрок итальянских «Милана» и «Сампдории», который также впечатлен выступлениями команды Лучано Спаллетти в нынешнем сезоне. Он отдает ей предпочтение даже на фоне мадридского «Реала» и «Баварии».

- «Реал» или «Бавария? Нет, фаворит Лиги чемпионов - это «Наполи», - цитирует слова Гуллита La Gazzetta Dello Sport.