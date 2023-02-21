Бенитес уверен, что «Наполи» может выиграть Лигу чемпионов

Итальянский «Наполи» готовится к матчу с «Айнтрахтом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, и бывший наставник клуба Рафаэль Бенитес верит в то, что команда может не просто выйти в четвертьфинал, но и дойти до финала и выиграть Лигу чемпионов.

- Когда речь заходит о Лиге чемпионов, все упоминают обычные названия - «Реал», «Манчестер Сити»... А для меня «Наполи» - это клуб, который может это сделать. Я не хочу сказать, что он обязательно выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне, но у команды есть все для успеха, - цитирует слова Рафаэля Бенитеса итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.