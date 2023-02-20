​Костакурта: «Наполи» сейчас сильнее «Манчестер Сити» и других команд»

Экс-игрок «Милана» Алессандро Костакурта высказался о «Наполи», уверенно лидирующем в Серии А. В настоящий момент команда Лучано Спаллетти готовится к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Айнтрахта».

«Сейчас «Наполи» сильнее «Манчестер Сити» и всех других команд. Англичане всегда борются за два фронта: в АПЛ и Лиге чемпионов, и где-то они могут допустить осечку. Плюс топ-клубы Европы до сих пор не показали особой силы в своих лигах. Вот почему я думаю, что «Наполи» может законно мечтать [о победе в Лиге чемпионов]», - сказал Костакурта Il Mattino.

Отметим, что «Наполи» пока никогда не доходил даже до четвертьфинала Лиги чемпионов.