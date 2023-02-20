​Гласнер: «Наполи» не показывает итальянский футбол, поэтому доминирует в Серии А»

Во вторник вечером «Айнтрахт» будет принимать «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Главный тренер немецкой команды Оливер Гласнер сказал несколько слов о ближайшем сопернике.

Отметим, что «Наполи» уверенно лидирует в Серии А, опережая ближайшего преследователя на 15 очков.

«Я много часов изучал «Наполи». Они не показывают итальянский футбол, поэтому доминируют в Серии А. «Наполи» использует высокий прессинг», - слова Гласнера с пресс-конференции приводит на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио.

Матч «Айнтрахт» - «Наполи» стартует 21 февраля в 23:00 по московскому времени.