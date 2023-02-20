Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Модрич оценил положение «Ливерпуля» в АПЛ

20 Февраля 2023 • 09:36 Комментировать

Лидер средней линии мадридского «Реала» Лука Модрич высказался относительно предстоящей встречи с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я удивлен, что «Ливерпуль» так далеко отстал от первого места в Премьер-лиге. Если посмотреть на их состав, можно понять, что эта команда может в любой момент изменить ситуацию и совершить рывок. Надеюсь, это не произойдет в матчах против «Реала». Тем не менее, мы готовы ко всему», - передает слова хорватского полузащитника таблоид Mirror.

Первый матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится на стадионе «Энфилд» во вторник, 21 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Лука Модрич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Февраля
10:07 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер может сыграть левого защитника в матче с «Ливерпулем»
09:36 · Лига чемпионов
Модрич оценил положение «Ливерпуля» в АПЛ
07:10 · Лига чемпионов
Консейсау: «Мечта побить «Интер» может стать явью»
00:36 · Лига чемпионов
Тренер «Порту» Консейсау: «Наша цель – финал Лиги чемпионов»
19 Февраля
22:07 · Франция. Лига 1
Стало известно, насколько серьёзна травма защитника «ПСЖ» Мендеша
14:28 · Лига чемпионов
Назначен судья на матч «Ливерпуль» - «Реал»
12:58 · Лига чемпионов
Глава «ПСЖ» недоволен игрой против «Баварии»
09:41 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Ливерпуль» будет максимально готов к матчу с «Реалом»
09:02 · Лига чемпионов
Анчелотти оценил готовность «Реала» к матчу с «Ливерпулем»
18 Февраля
12:42 · Испания. Ла Лига
Победа в Лиге чемпионов – приоритет для мадридского «Реала» 3
09:51 · Лига чемпионов
Шевченко считает, что четвертьфинал Лиги чемпионов станет успехом для «Милана»
08:17 · Лига чемпионов
Орлов объяснил, за счёт чего «Бавария» победила «ПСЖ»
17 Февраля
22:31 · Лига чемпионов
Перишич: «Ответный матч с «Миланом» будет совсем другим»
21:56 · Лига чемпионов
Салемакерс: «Милан» способен добраться до финала Лиги чемпионов»
21:16 · Франция. Лига 1
Хакими: «Хочу выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем