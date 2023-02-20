Модрич оценил положение «Ливерпуля» в АПЛ

Лидер средней линии мадридского «Реала» Лука Модрич высказался относительно предстоящей встречи с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я удивлен, что «Ливерпуль» так далеко отстал от первого места в Премьер-лиге. Если посмотреть на их состав, можно понять, что эта команда может в любой момент изменить ситуацию и совершить рывок. Надеюсь, это не произойдет в матчах против «Реала». Тем не менее, мы готовы ко всему», - передает слова хорватского полузащитника таблоид Mirror.

Первый матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится на стадионе «Энфилд» во вторник, 21 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.