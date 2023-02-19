Глава «ПСЖ» недоволен игрой против «Баварии»

Руководство «ПСЖ» осталось недовольно увиденным в первом поединке против мюнхенской «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом рапортует издание Lequipe.

Согласно данным французских журналистов, президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелаифи не понравился стиль игры команды. Руководитель был огорчен, что «ПСЖ» играл от обороны и не смог проявить себя в атакующих действиях.

Домашний матч завершился минимальным поражением чемпиона Франции со счетом 0:1. Единственный гол во втором тайме забил Кингсли Коман.

Ответный поединок между «Баварией» и «ПСЖ» состоится в Мюнхене 8 марта.