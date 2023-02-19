Анчелотти оценил готовность «Реала» к матчу с «Ливерпулем»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о готовности своей команды к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«У «Реала» сейчас все в порядке. Тони Кроос возобновил тренировки, Карим Бензема будет готов к этой встрече. Мы приедем на эту игру с полной уверенностью в своих силах. Мои футболисты понемногу восстанавливаются», - передает слова итальянского специалиста AS.

Первый поединок между английским и испанским клубами состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» 21 февраля. Ответная встреча пройдет в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» 15 марта.