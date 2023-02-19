Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Анчелотти оценил готовность «Реала» к матчу с «Ливерпулем»

19 Февраля 2023 • 09:02 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о готовности своей команды к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«У «Реала» сейчас все в порядке. Тони Кроос возобновил тренировки, Карим Бензема будет готов к этой встрече. Мы приедем на эту игру с полной уверенностью в своих силах. Мои футболисты понемногу восстанавливаются», - передает слова итальянского специалиста AS.

Первый поединок между английским и испанским клубами состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» 21 февраля. Ответная встреча пройдет в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» 15 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Февраля
09:41 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Ливерпуль» будет максимально готов к матчу с «Реалом»
09:02 · Лига чемпионов
Анчелотти оценил готовность «Реала» к матчу с «Ливерпулем»
18 Февраля
12:42 · Испания. Ла Лига
Победа в Лиге чемпионов – приоритет для мадридского «Реала» 3
09:51 · Лига чемпионов
Шевченко считает, что четвертьфинал Лиги чемпионов станет успехом для «Милана»
08:17 · Лига чемпионов
Орлов объяснил, за счёт чего «Бавария» победила «ПСЖ»
17 Февраля
22:31 · Лига чемпионов
Перишич: «Ответный матч с «Миланом» будет совсем другим»
21:56 · Лига чемпионов
Салемакерс: «Милан» способен добраться до финала Лиги чемпионов»
21:16 · Франция. Лига 1
Хакими: «Хочу выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»
20:24 · Лига чемпионов
Галтье признал, что «ПСЖ» намеренно отсиживался в обороне, ожидая выхода Мбаппе
17:28 · Лига чемпионов
Определён лучший игрок недели в Лиге чемпионов
16:40 · Лига чемпионов
Адейеми стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов
15:12 · Лига чемпионов
Сёмин назвал неожиданного фаворита Лиги чемпионов
14:53 · Англия. Премьер-лига
Кроос точно не сыграет с «Ливерпулем»
09:12 · Лига чемпионов
Назван единственный кандидат на пост президента УЕФА
08:48 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» выдвинул ультиматум главному тренеру Галтье
Все новости
Рекомендуем