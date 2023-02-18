«Барселону» могут выгнать из Лиги чемпионов

Каталонской «Барселоне» грозит исключение из еврокубков, об этом сообщает Onda Cero. «Сине-гранатовые» могут попасть под серьезные санкции за подозрение в подкупе арбитров.
Если в УЕФА посчитают, что каталонский гранд пытался повлиять на результат матча путем подкупа судьи, то команда может быть исключена из еврокубков. Таким образом, если вину «Барселоны» докажут, «сине-гранатовые» не смогут выступить в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб обвиняют в денежном переводе экс-члену судейского комитета Испании с целью влияние на результат поединка.
После 21 тура Ла Лиги подопечные Хави лидируют с 8-очковым отрывом от второго места.
а по теме - в ЛЧ я не помню когда в последний раз Барса играла хорошо )))))))) может быть, речь идет про матч с Баварией 8-2? )))) типа "купили судью", чтобы Бавария не забила 12 или больше? )))))
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