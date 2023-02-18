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Лига чемпионов

«Барселону» могут выгнать из Лиги чемпионов

18 Февраля 2023 • 12:59 Комментировать (3)

Каталонской «Барселоне» грозит исключение из еврокубков, об этом сообщает Onda Cero. «Сине-гранатовые» могут попасть под серьезные санкции за подозрение в подкупе арбитров.

Если в УЕФА посчитают, что каталонский гранд пытался повлиять на результат матча путем подкупа судьи, то команда может быть исключена из еврокубков. Таким образом, если вину «Барселоны» докажут, «сине-гранатовые» не смогут выступить в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб обвиняют в денежном переводе экс-члену судейского комитета Испании с целью влияние на результат поединка.

После 21 тура Ла Лиги подопечные Хави лидируют с 8-очковым отрывом от второго места.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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Комментарии (3)
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160si
18 Февраля 2023 в 15:03
Пpогнозы на футбол b e t s - i n f o . r u
NOBODY
18 Февраля 2023 в 14:29
эээ, это объясняет, почему в последнее время болелы Барсы злые и агрессивные )))) и видят перед собой вымышленных кривоногих.....
а по теме - в ЛЧ я не помню когда в последний раз Барса играла хорошо )))))))) может быть, речь идет про матч с Баварией 8-2? )))) типа "купили судью", чтобы Бавария не забила 12 или больше? )))))
andi
18 Февраля 2023 в 14:24
Это не докажут.
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