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Лига чемпионов

Орлов объяснил, за счёт чего «Бавария» победила «ПСЖ»

18 Февраля 2023 • 08:17 Комментировать

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о результате поединка между французским «ПСЖ» и мюнхенской «Баварией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане на своем поле уступили со счетом 0:1. Единственный мяч забил вингер Кингсли Коман.

«Бавария» впечатлила. Прессинг, который они предложили, что-то сумасшедшее. Как они держали темп два тайма, какое напряжение по всему полю, какая физическая подготовленность и техника», - передает слова Геннадия «Радио Зенит».

Ответная встреча состоится в Мюнхене 8 марта. Победитель противостояния станет участником четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Геннадий Орлов ПСЖ
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