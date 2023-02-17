Определён лучший игрок недели в Лиге чемпионов

На страницах официального сайта УЕФА была размещена информация о том, кто был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Лучшим по итогам первой порции первых матчей 1/8 финала турнира стал полузащитник «Бенфики» Фредрик Эурснес.

В матче против «Брюгге» (гостевая победа «Бенфики» со счётом 2:0) Эурснес преодолел 13,64 километра. Полузащитник показал 72% в плане точности передач.

Также на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов претендовали Кингсли Коман из «Баварии», Рафаэл Леау из «Милана» и Карим Адейеми из дортмундской «Боруссии».

Следующие матчи Лиги чемпионов пройдут 21 и 22 февраля.